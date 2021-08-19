В государственной налоговой службе разъяснили, какие финансовые операции подлежат финмониторингу и в каком размере. В частности, такая мера касается пороговых и подозрительных финансовых операций, согласно пп. 67 п. 1 ст. 1 Закона № 361-IX "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", сообщают в ГУ ГНС в Хмельницкой области.

Уточняется, что финансовые операции являются пороговыми, если сумма каждой из них равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, - 55 тыс. грн) или равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную по официальному курсу гривни к иностранным валютам и банковским металлам 400 тыс. грн. на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, - 55 тыс. грн.), при наличии одного или больше следующих признаков:

зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), осуществление других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место проживания или местонахождение в государстве (юрисдикции), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такого иностранного государства), или одной из сторон - участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанном государстве (юрисдикции);

финансовые операции политически значимых лиц, членов их семьи и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;

финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в государства, отнесенные Кабинетом Министров к офшорным зонам);

финансовые операции с наличностью (внесение, перевод, получение средств) (п. 1 ст. 20 разд. ІІІ Закона № 361).

Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения (п. 1 ст. 21 разд. ІІІ Закона № 361).

Напомним, Национальный банк Украины проведет для представителей банков страны встречу с привлечением представителей Верховной Рады и других государственных органов, на которой банковскому сообществу объяснят текущее состояние и перспективы внедрения закона о налоговой амнистии.

Также мы сообщали, что налоговая может получить право охотится на граждан, которые получили доходы "из неизвестных источников". И заставлять их заплатить налоги по полной - 18% НДФЛ от суммы, которую контролеры сочтут "незаконной".