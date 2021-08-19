Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию в Афганистане. По его словам, захватившее там власть движение "Талибан" вряд ли изменилось с 2001 года. Также он допустил, что другая группировка террористов, "Аль-Каида", вернется в страну раньше, чем предполагают аналитики, которые говорят о 1,5-2 годах.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью журналисту телекомпании ABC Джорджу Стефанопулосу.

Журналист спросил у собеседника, верит ли тот, что талибы изменились.

"Нет. Я думаю... позвольте мне сказать так. Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис по поводу того, хотят ли они, чтобы международное сообщество признало их законным правительством", - сказал Байден.

Стефанопулос задал наводящий вопрос: больше ли талибы заботятся о своих убеждениях? Президент ответил утвердительно, добавив, что их также волнует, есть ли у них еда, есть ли у них доход, смогут ли зарабатывать деньги и управлять экономикой.

"Их волнует, смогут ли они сплотить общество, о котором, по их словам, они так заботятся", - произнес Байден.

Журналист напомнил, что большинство отчетов разведки предсказывают, что "Аль-Каида" вернется через 18–24 месяца после вывода американских войск из Афганистана. Пересматривается ли сейчас этот анализ сейчас, поинтересовался журналист ABC.

"Может быть... "Аль-Каида", ИГИЛ, они дают метастазы. Для США существует значительно большая угроза из Сирии. Значительно более серьезная угроза исходит из Восточной Африки. Угроза из других мест в мире значительно больше, чем от гор Афганистана. И мы у нас есть возможность заглянуть за горизонт, чтобы их устранить. У нас нет военных в Сирии, чтобы быть уверенными, что мы будем защищены..." - сказал президент США.

Ранее Байден объяснял, зачем США входили в Афганистан 20 лет назад и почему оттуда ушли.

Также мы приводили отчет Пентагона, согласно которому "Талибан" уже предлагает "Аль-Каиде" безопасное убежище в Афганистане.