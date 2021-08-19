Перед визитом в США, который состоится 31 августа, президент Владимир Зеленский дал интервью пяти американским СМИ. В беседе глава государства заявил, что ему оскорбительно слышать обвинения Украины в коррупции. Также он сказал, что членство в НАТО убережет Украину от новой агрессии России.

Его слова приводит газета The Washington Post.

Издание напомнило, что, комментируя возможное вступление Украины в Североатлантический альянс в июне, Байден бросил фразу: "Школа окончена". И добавил, что киевским властям нужно бороться с коррупцией и соответствовать другим критериям для вступления.

В интервью Зеленский не согласился с этим мнением президента США. По словам главы украинского государства, "очень популярно обвинять Украину в коррупции", но его всегда это оскорбляло, причем еще до президентства.

"Потому что знаете что? Ни одна страна не свободна от коррупции", - заявил Зеленский.

Затем он выразил уверенность, что членство в НАТО защитит Украину от нового наступления России, ведь участники альянса заключили пакт о взаимной защите, следовательно, если какая-либо страна НАТО подвергнется нападению, другие присоединятся к ответным действиям.

"Зеленский заявил, что членство в НАТО обеспечит Украине защиту от нового наступления России. Страны в альянсе имеют пакт о взаимной защите, а это означает, что если одна страна подвергнется нападению, другие присоединятся к ответным действиям. Но признание Украины рискует спровоцировать Москву - президент Владимир Путин назвал это "красной линией" и поднял этот вопрос на июньском саммите с Байденом в Женеве", - говорится в статье The Washington Post.

Зеленский сообщил журналистам, что наращивание Москвой сил у границ продолжается, что Россия оставила оборудование у своих западных рубежей границы и в любой момент может быстро увеличить присутствие возле Украины своих войск.

По словам президента, неопределенность со вступлением Украины в НАТО - это "сигнал для других стран, что вам здесь не рады, а Россия уже не за горами, усиливая свое влияние".

Ранее в том же интервью Зеленский признался, что недоволен договоренностями США и ФРГ по поводу "Северного потока - 2".

А месяц назад он назвал проблемы со вступлением Украины в альянс несправедливым по отношению к НАТО.