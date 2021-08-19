Телеведущие Владимир Полуев и Анна Степанец, которые ранее вели политическое ток-шоу на "112 Украина", сейчас уволились с канала "НАШ" и перешли на "Украину 24". Об этом Полуев сообщил на своей странице в соцсети.

"Да, мы с Anna Stepanets закончили работу на телеканале "Наш". Это был интересный год. Безмерно благодарны всему коллективу телеканала за совместные яркие проекты. За дружеское отношение. Вы крутые. И да, мы переходим на канал "Украина 24". Рады присоединиться к профессиональной команде. Впереди новые проекты - подробнее об этом чуть позже, по возвращении из отпуска", - написал Полуев.

Также он сообщил, что они с Анной Степанец приостанавливают работу над YouTube-каналом "Смотрящие".

Известно, что Владимир Полуев и Анна Степанец пришли на телеканал "НАШ" в октябре 2020 года, где были ведущими нескольких программ: "Межа", "Смотрящие", "Пятница. Вечер".

Напомним, что накануне большой пресс-конференции президента Владимира Зеленского телеведущий Владимир Полуев озвучил вопрос, который хотел бы задать главе государства: "Владимир Александрович, если вас шантажируют или взяли в заложники - подайте знак".

Также мы сообщали, что "на "Нашем" будут оспаривать желание Нацсовета закрыть телеканал.