Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об аресте предпринимателя и бывшего народного депутата Геннадия Балашова, которого задержали 16 августа после драки со следователем в Печерском управлении полиции.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"За трёхдневное прибывание прошёл по кругам ада. Но спасибо Печерскому суду, что, рассмотрев дело, он увидел всю его несостоятельность и принял правильное решение полностью отказать прокуратуре. Слава Богу, я пока на свободе, а то повестки бегают за мной прямо в зале суда", - заявил Балашов.

Заседание проводили в закрытом режиме - так попросил в своем ходатайстве прокурора, а суд его удовлетворил.

Между тем адвокат Игорь Черезов сообщил в Фейсбуке, что на суде должен был присутствовать один прокурор, но он потерял прокурорское удостоверение, поэтому его заменили другим.

"Страна" рассказывала, что лидера партии "5.10." Балашова задержали сотрудники Печерского управления полиции ГУ Нацполиции за стычку со следователем.

Мы также публиковали видео самой драки.