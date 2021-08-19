Человек считается полностью вакцинированным от COVID-19 через две недели после получения второй дозы препарата. Именно тогда его эффективность достигает максимума и происходит защита от тяжелого течения болезни и смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья при Минздраве.

При этом медики напомнили, что даже вакцинированный человек может заразиться вирусом и инфицировать других, но вероятность такого исхода гораздо меньше, чем при отсутствии вакцинации.

Медики напомнили, какие правила нужно продолжать соблюдать даже после прививки:

избегать скоплений людей;

держаться на расстоянии 1,5 м друг от друга;

здороваться бесконтактно;

регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком

оставаться дома, когда чувствуем себя плохо;

носить защитную маску правильно.

"Известно, что вирус SARS-CoV-2 передается преимущественно при вдыхании респираторных выделений, образующихся при кашле, чихании, разговоре, дыхании и тому подобное. Ношение маски - надежный способ защитить себя и родных от заражения", - говорится в сообщении.

Медики напомнили, что правильное ношение маски уменьшает количество выделений, содержащих вирус. Это особенно актуально для людей, которые переносят болезнь бессимптомно или заразились, однако не знают, что больны.

Также носители маски вдыхают значительно меньшее количество выделений, содержащих вирус. То есть маски защищают нас от инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Польза от этого будет расти, если как можно больше людей будут носить маски постоянно и правильно.

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