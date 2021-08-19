В Киеве начали колоть вакцины от коронавируса в маршрутках. Прививку в таком мобильном центре вакцинации может получить любой желающий. Однако жители столицы начали возмущаться новшеством и заявили, что уколы в микроавтобусах делают без соблюдения санитарных норм.

Региональный координатор по вакцинации в Киеве Василий Животенюк прокомментировал "Стране" эту инициативу.

По словам Животенюка, подобный транспорт не перевозит пассажиров, а специально переоборудован для вакцинации. На данный момент такие автобусы располагаются в нескольких районах столицы.

"Существуют вакцинальные автобусы - это автобусы, а не маршрутки. В Киеве они размещены в трёх районах: Оболонь, Днепровский и Деснянский. И никакого отношения к пассажирским маршруткам они не имеют. Эти автобусы не перевозят людей, это обновлённая машина, по типу "Богдан", - говорит он.

При этом Животенюк уверяет, что в таких условиях колоть вакцину безопасно, а все санэпидправила соблюдены. По его словам, перед процедурой автобус обрабатывается, а медики приходят со стерильными инструментами.

"Для вакцинации не нужны специальные стерильные условия, и она необязательно должна проводиться в медицинских учреждениях. Тут нужно придерживаться санэпидемиологических правил, и наши работники им следуют. В автобусах по правилам проводят обработку, после чего медики со своими инструментами и принадлежностями туда заходят и устанавливают вакцинальный пункт - так и происходит вакцинация. Это фактически передвижной пункт вакцинации", - поясняет координатор.

Он также добавляет, что подобные мобильные пункты вакцинации есть в разных областях Украины. В Киеве они появились позже, так как уровень вакцинации здесь выше, чем в других регионах страны.

"Такая инициатива не новая в нашей стране, и Киев не первый. Для многих украинских областей это уже обычная практика. Например, для Николаевской области, а ещё так вакцинируют в Европе. В остальных областях довольно небольшой процент вакцинации, поэтому у них автобусы установили раньше. В Киеве показатели вакцинированного населения выше, но есть районы, где живет много инвалидов, пенсионеров и тех, кому сложно добираться до обычных пунктов вакцинации. График вакцинальных автобусов разрабатывается и принимается районными госадминистрациями", - сообщает он.

Кроме того, Животенюк утверждает, что для вакцинации в автобусе не нужны лицензии и даже врач.

"Это не просто работа департамента охраны здоровья. Выделяется автобус, который полностью обрабатывается. А медики просто выполняют свою работу. Это же не операцию делать на улице. Я уверен, что для вакцинации в автобусах не нужно никакого документа. Не надо делать из вакцинации сложную процедуру. Для этого даже не нужен врач, в Европе вообще вакцинируют парамедики, а отрывать врача от работы дороже для государства и унижение докторов", - заявляет координатор.

По состоянию к 19 августа в столице всего пять автобусных пунктов вакцинации, в которых применяют однодозную вакцину CoronoVac.

"Таких автобусов в Киеве до пяти и они работают по графикам. Прививают, как правило, однодозной вакциной CoronoVac. Думали запустить AstraZeneca, но это невозможно. Если открывать ампулу, то нужно, чтобы под автобусом стояли уже 10 человек. Но все хотят разную вакцину, потому и остановились на CoronoVac", - говорит координатор "Стране".

Животенюк добавляет, что хотя это и новая практика для Киева, спрос на такой вид услуг будет только расти.

"В основном автобусы будут в сёлах, отдаленных районах. И вообще эта практика будет только увеличиваться, даже несмотря на то, что это только один из способов вакцинировать людей. У таких автобусов есть спрос: я видел, что некоторые автобусы вакцинируют и по 50 человек. Тем более такие пункты могут менять маршрут на своих территориях", - резюмирует он.

Животенюк также анонсировал, что вскоре в Киеве начнут вакцинировать людей не только в микроавтобусах, но и в палатках на улицах.

Между тем в Украине врачи признали начало новой волны заражений, причем люди подхватывают штамм "дельта".

В связи с этим правительство решило не закрывать на праздничные выходные центры вакцинации.