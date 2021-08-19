По Украине все активнее распространяется опасный штамм коронавируса "Дельта" и осенью ожидается новая волна заболеваемости. Об этом в сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко и призвал украинцев вакцинироваться прямо сейчас.

"Единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни, а также поддержать наших медиков, которые продолжают спасать жизни, - это прививаться от COVID-19", - напомнил министр.

По его словам, в Минздраве с пониманием относятся, что праздничные выходные украинцы хотят использовать для отдыха и поездок. Поэтому Ляшко призывает успеть сделать прививку еще до выходных.

"Защитите себя вовремя! Если прививались первой дозой, не забудьте сделать вторую, не откладывайте на "после праздников"! Вакцины достаточно, центры и пункты прививок работают в каждом уголке Украины, даже в выходные дни", - сообщил Ляшко и добавил, что времени для защиты от болезни остается все меньше.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые заявили о снижении эффективности вакцин против "дельты" на 25% у Pfizer и на 39% у AstraZeneca. Исследования показали, что защита от SARS-CoV-2-штамма становится значительно слабее уже после трех месяцев действия.

Также мы сообщали, что в Киеве начали колоть вакцины от ковида в маршрутках, горожане жалуются на несоблюдение санитарных норм.