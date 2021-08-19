В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, как обстоят дела с эвакуацией из Афганистана украинцев, среди которых есть брошенные в Кабуле военными США наемники. По словам заместителя министра Евгения Енина, наши сограждане пока даже не попали на территорию аэропорта Кабула.

Об этом Енин рассказал 19 августа в эфире телеканала "Украина 24".

Представитель МИД заявил, что украинцев намерены забрать ближе ко входу в аэропорт, а затем провести их на территорию военного сектора воздушной гавани. Сейчас все пожелавшие эвакуироваться и обратившиеся в ведомство уже находятся "в обозримой близости к аэропорту". Украинская сторона старается обеспечить им доступ на территорию аэропорта, но дело движется с трудом.

Енин заверил, что МИД находится в постоянном контакте с силами, которые гарантировали "определенную безопасность", и пытается собрать украинских граждан поближе ко входу в аэропорт.

Он добавил, что дипломаты на прямой связи ключевыми партнерами: американцами, которые контролируют военную часть аэропорта Кабула, и со многими другими. С ними согласовывают остановки украинского эвакуационного самолета, которые "планируют сделать в ближайшее время".

Как писала "Страна", с просьбой эвакуировать их из Афганистана в МИД обратились более 150 украинцев и членов их семей. Их хотят вывезти двумя самолетами.

Пока одному из вылетевших на помощь самолету не дают возможность безопасной посадки в аэропорту Кабула.