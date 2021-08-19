В четверг, 19 августа, президент Владимир Зеленский дал интервью журналистам на острове Змеиный в Черном море. Они добирались на остров на вертолете из Одессы.

Интервью было посвящено проведению саммита "Крымская платформа", который пройдет на следующей неделе, и другим крымским вопросам.

Из ответов президента становится понятно, что автор инициативы о "Платформе" сам не слишком представляет, какой их этой затеи выйдет практический результат. Кроме, разумеется, разговоров.

Зато Зеленский повторяет уже звучавшие от него тезисы о том, что жители Крыма с паспортами России - якобы "чужие" и "туристы" на той земле, где они родились. В отличие от крымских татар.

Собрали основные заявления президента и проанализировали их.

О "Крымской платформе"

Зеленский заявил, что "Крымская платформа" - это площадка, которая "будет работать каждый день". Там будут рассматривать вопросы, связанные с полуостровом. По его словам, ранее такой возможности не было.

"Пока что Крым выглядит, как авианосец. Пока это не выглядит, как жемчужина украинской земли, жемчужина у моря. Сегодня - это милитаризованный остров и выглядит, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения и уменьшением коренного населения и туристической привлекательности. Что можно сделать? Нужно каждый день - бить в колокола" - сказал Владимир Зеленский, уточнив, что таким колоколом и станет "Крымская платформа".

Что именно даст для возвращения Крыма ежедневные обсуждения - не совсем понятно. Вряд ли Россия выведет оттуда войска под воздействием дискуссий до, во время и после саммита "платформы".

Об отмене свободной экономической зоны "Крым"

Во время интервью журналисты спросили, почему президент еще не подписал закон об отмене режима свободной экономической зоны "Крым", который Рада приняла в июле. На это он ответил, что собирался это символически сделать во время саммита "Крымская платформа".

В итоге закон он подписал в тот же день, что дал интервью.

Что ж, сигнал украинцам в Крыму подан вполне однозначно - у них демонстративно забрали даже те экономические льготы, которые вообще не действовали на данный момент. Чем, конечно, "прибавили" аргументов поскорее вернуться в Украину.

О политзаключенных в Крыму

Владимир Зеленский заявил, что все списки крымских политзаключенных сформированы и что на сегодня он не видит другого варианта решения проблемы, кроме непосредственных переговоров с российским президентом.

Он уточнил, что Россия не считает крымских узников политзаключенными, поскольку не признает, что оккупировала полуостров.

Также он сказал, что Украина объединяет списки заключенных в Крыму и Донецке-Луганске, но в РФ их разделяют.

Учитывая, что Путин встречаться с Зеленским пока не планирует, а взгляды на пленных у стран, как признал сам Зеленский, диаметрально противоположные, непонятно, на какой практический результат он здесь рассчитывает.

О санкциях СНБО

Во время интервью президент заявил, что есть смысл в реальных санкциях, которые работают против российских чиновников в Крыму. Например, меры, согласованные с США, Германией, Францией и Великобританией и которые бьют по чиновникам, у которых "есть что-то за границей".

Но если СНБО просто будет вводить недейственные санкции, которые никак не влияют на временных крымских руководителей, то "так просто дискредитируют СНБО".

Замечание верное - однако ту же логику можно продлить и на саму "Крымскую платформу", которая никак не влияет на российское понимание принадлежности полуострова.

О законе о коренных народах

Зеленский заявил, что этот закон дает конкретные блага крымских татарам и "говорит, что это их земля, они не какие-то пришельцы".

"Когда крымский татарин идет по крымской улице, он идет по своей улице, а если напротив идет гражданин РФ, то он турист и гость на чужой земле" - заявил Зеленский.

Эти слова президента продолжают серию его дискриминационных заявлений по поводу тех крымчан, кто принял гражданство России. Фактор наличия паспорта РФ почему-то в глазах Зеленского дает основание других коренных крымчан считать "чужими" в местах, где они родились и жили всю свою жизнь.

В общем, еще один характерный сигнал жителям Крыма.

При этом Зеленский думает, что "украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", они все равно будут радоваться, потому что с Украиной в Крым вернется жизнь".

Напомним, что 23 августа в Киеве пройдет саммит "Крымской платформы". Участие в ней примут 37 стран. Мероприятие призвано поддержать внимание международной общественности к аннексированному полуострову.