Большая палата Конституционного суда Украины удовлетворила заявление и.о. главы КС Сергея Головатого о самоотводе, поставив под сомнение все принятые судом в этом составе решения. С заявлением Головатый сам обратился в КС из-за жалоб о незаконности отстранения от должности главы КС Александра Тупицкого и судьи КС Александра Касминина.

Решение палаты опубликовал адвокат Тупицкого и Касминина Ростислав Кравец. В комментарии "Стране" юрист заявил, что в связи с этой ситуацией кризис Конституционного суда Украины вышел на новый уровень.

"Фактически Головатый, который является и.о. главы КС, взял самоотвод в связи с заявлениями Тупицкого и Касминина о незаконности их отстранения от должности. Головатый по факту признал, что превысил свои полномочия. И с целью избежания сомнений в его объективности и непредвзятости он просит самоотвод. Но эти заявления о незаконности отстранения Тупицкого и Касминина были с самого первого дня работы КС без них, в том числе, когда в КС рассматривался закон о земле. За это время КС принял два решения: по закону об украинском языке и об оплате труда. То есть получается, два этих решения тоже были приняты неполномочным составом КС и являются нелегитимными", - сказал Кравец.

Он добавил: может, это была задумка президента - привести к нелегитимности и новому кризису КС.

"Либо Головатый чувствует, что может понести за свои действия личную ответственность", - заявил "Стране" адвокат.

По его словам, такие заявления о самоотводе Головатый должен подать по всем делам, которые находятся на рассмотрении в КС.

Судья Головатый направил заявление о самоотводе в начале июля этого года, спустя три месяца после того, как 49 депутатов Верховной Рады во главе с Сергеем Власенко обратились в КС с представлением относительно соответствия Конституции трех указов президента Владимира Зеленского: "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда" от 29 декабря 2020 года, "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда" от 26 февраля 2021 и "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 года.

Головатый формально продолжает занимать должность и.о. главы КС, но судопроизводство осуществлять не будет. Кто будет выполнять эту функцию вместо него, пока непонятно.

Между тем Головатый за июль получил 349 тысяч зарплаты.

Как писала "Страна", в марте Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Однако в июле Верховный суд признал эти действия Зеленского незаконными.