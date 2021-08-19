Украина купила ледокол. Фото: korabli.eu

В четверг, 19 августа , был подписан акт о покупке Украиной у Великобритании ледокола "Джеймс Кларк Росс". На данный момент судно базируется в Дании, откуда после оформления всех документов, направится в Украину. В начале осени ожидается его прибытие в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра на свой странице в Facebook.

"Для Украины приобретение «Джеймс Кларк Росс» открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике. А еще для нас этот ледокол имеет ценность как символ, ведь именно он привез первую украинскую антарктическую экспедицию на прежнюю британскую станцию ​​"Фарадей" - сейчас нашу "Академик Вернадский" - в 1996 году", - рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Последние десятилетия ледокол был мировой исследовательской платформой для биологических, океанографических и геофизических исследований. На воду его спустили в 1990 году.

"Поэтому, став новым приобретением для Украины, ледокол открывает целое окно новых возможностей для НАНЦ, в частности в океанографических исследованиях и изучении изменения климата в полярных регионах. Важно, что приобретение судна произошел накануне Конференции по изменению климата ООН (COP26), которая запланирована на ноябрь этого года", - рассказали в НАНЦ.
 

Украина купила британский ледокол. Скриншот из фейсбка Национального антарктического научного центра

Ранее мы писали, что Британская сторона была готова продать "Джеймс Кларк Росс" за пять миллионов долларов.

Напомним, Британия передаст Украине два списанных военных корабля в Черном море.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появления собственного военного корабля в Украине уже в ближайшие годы.

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