В четверг, 19 августа , был подписан акт о покупке Украиной у Великобритании ледокола "Джеймс Кларк Росс". На данный момент судно базируется в Дании, откуда после оформления всех документов, направится в Украину. В начале осени ожидается его прибытие в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра на свой странице в Facebook.

"Для Украины приобретение «Джеймс Кларк Росс» открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике. А еще для нас этот ледокол имеет ценность как символ, ведь именно он привез первую украинскую антарктическую экспедицию на прежнюю британскую станцию ​​"Фарадей" - сейчас нашу "Академик Вернадский" - в 1996 году", - рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Последние десятилетия ледокол был мировой исследовательской платформой для биологических, океанографических и геофизических исследований. На воду его спустили в 1990 году.

"Поэтому, став новым приобретением для Украины, ледокол открывает целое окно новых возможностей для НАНЦ, в частности в океанографических исследованиях и изучении изменения климата в полярных регионах. Важно, что приобретение судна произошел накануне Конференции по изменению климата ООН (COP26), которая запланирована на ноябрь этого года", - рассказали в НАНЦ.



Ранее мы писали, что Британская сторона была готова продать "Джеймс Кларк Росс" за пять миллионов долларов.

Напомним, Британия передаст Украине два списанных военных корабля в Черном море.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появления собственного военного корабля в Украине уже в ближайшие годы.