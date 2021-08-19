Семья Константина Павлова и ее адвокаты пока не получили доступа к полному видео из дома, где был найден застреленным мэр Кривого Рога. Также не была проведена экспертиза того видеофрагмента, которое появилось в интернете, на котором Павлов якобы за час до своей смерти с кем-то переписывается в телефоне, держа в руке ружье.

Об этом "Стране" рассказал друг и соратник погибшего градоначальника Александр Вилкул, который был знаком с ним с детства.

"Адвокаты семьи Константина Павлова обратились к органам с просьбой передать полностью видео, необходима экспертиза. Правоохранители изъяли все телефоны Константина Юрьевича, членов семьи, жены, сына, изъяли из дома роутеры. То есть можно было получить определение суда, проследить траффики, проследить все коммуникации и так далее. Должно быть публичное расследование и публичный отчет правоохранительных органов. Но семья до сих пор не получила ничего, хотя все запросы сделали", - рассказал Вилкул.

Он также прокомментировал появление в сети отрывков видеозаписей с камер наблюдения в доме.

"Сейчас идет много сливов, инсайдов, нарезки непонятных видео. Это все манипуляции с мнением общественности. Каждый житель Кривого Рога и Украины достоин знать правду, как погиб мэр города. Проститься с Константином Павловым пришли более 70 тысяч человек, которые знали, уважали и любили Константина Павлова. И я надеюсь, что мы узнаем правду", - резюмировал Александр Вилкул.

Напомним, в Кривом Роге сегодня состоялось прощание в Павловым. "Страна" приводила мнение горожан по поводу странной смерти мэра: большинство уверены, что его убили.

Также мы мы описывали, что происходило в мэрии родного города Зеленского накануне смерти Павлова.