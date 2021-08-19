В четверг, 19 августа, в Бердянске от сердечного приступа на 48-м году жизни умерла украинская журналистка Ольга Байвидович. При жизни она работала "Обозревателе", "Вестях", "Корреспонденте", "Газете по-киевски" и других изданиях.

На момент смерти Байвидович отдыхала вместе со своей дочерью Александрой на морском побережье в Бердянске. Утром у журналистки заболело сердце и она выпила лекарство, но лучше ей не стало, позже она умерла от сердечного приступа. На данный момент решается вопрос о перевозке ее тела в Киев, где она проживала.

Все желающие помочь могут перечислить деньги на карточки ее дочери, которой предстоит заняться перевозкой тела и похоронами: 4149 4991 4657 5186, а также 4149 6090 0040 9013.

Напомним, в 2017 году в Гонконге умерла журналистка Клэр Холлинворт, именно она в 1939 году рассказала миру о вторжении фашистов в Польшу. То есть фактически она сообщила о начале Второй мировой войны. Она прожила более ста лет.

Также сообщалось, что в 2018 году умерла журналистка телеканала ZIK Ирина Венгер. Перед смертью она лечилась от онкологического заболевания, возможно оно и стал причиной смерти. Девушке был тридцать один год, у нее остался маленький сын.