Президент Владимир Зеленский накануне поездки в США и встречи 31 августа с главой Белого дома Джо Байденом пообщался с американскими журналистами. В беседе он затронул тему газопровода "Северный поток-2" и заявил, что недоволен соглашением о проекте между Берлином и Вашингтоном и не верит в его выполнение.

Его слова приводит американская ежедневная газета The Washington Post.

Зеленский рассказал представителям СМИ, что просил президента США вмешаться в строительство "Северного потока - 2".

Как известно, Вашингтон не внял просьбе: весной у Байдена решили не вводить санкции против практически уже достроенного трубопровода и не осложнять отношения с ФРГ, заинтересованной в газопроводе. В итоге США и Германия провели переговоры и заключили соглашение, согласно которому Берлин обязался инвестировать в "зеленую" энергетику Украины. Кроме того, стороны договорились вместе пытаться сократить энергетическое доминирование России в Европе.

Зеленский во время интервью вспомнил об этих соглашениях и признался, что не очень верит в выполнение всех перечисленных в нем обязательств. У президента Украины спросили, считает ли он договор между США и ФРГ предательством. На это Зеленский пожал плечами и с улыбкой сказал, что не доволен им.

"Конечно, я не доволен этой договоренностью, если я могу ее так назвать, и форматом, в котором она была достигнута", - ответил глава государства.

Также в интервью Зеленский не раз высказывал озабоченность безопасностью Украины после ввода газопровода в эксплуатацию. По его мнению, Россия может стать более агрессивной по отношению к Украине, когда она перестанет служить транзитным каналом поставок в Европу российского газа.

Ранее "Страна" публиковала полный текст договора по "Северному потоку - 2" между США и ФРГ.

Мы также приводили реакцию Киева на это соглашение сразу после его появления. В Украине документ восприняли как предательство.