Выборы мэра Кривого Рога, городской глава которого был найден застреленным возле собственного дома, вероятнее всего будут назначены Верховной Радой на 27 марта 2022 года.

Член комитета Раду по местному самоуправлению Александр Качура пояснил "Стране", что согласно избирательному кодексу, внеочередные выборы мэра могут происходить или в последнее воскресенье октября или в последнее воскресенье марта.

"Горсовет голосует вопрос о принятии факта смерти, подают документы, комитет по местному самоуправлению рассматривает, потом выносится вопрос в зал", - объяснил Качура процедуру.

У Рады есть 90 дней на назначение внеочередных выборов, а для проведения избирательной кампании необходимо минимум 50 дней. Таким образом, до конца октября успеть, скорее всего, не получится.

Ранее похожий прогноз относительно выборов мэра сделала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома 15 августа. Правоохранители рассматривают несколько версий его смерти: убийство, замаскированное под суицид; самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Все, что известно об инциденте "Страна" собрала в своем материале.

Также сообщалось, что 19 августа состоялась церемония прощания с Павловым, после которой мэра похоронили.