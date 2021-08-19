Скандальную инсталляцию под названием "Хохлы" к 30-летию Независимости презентовал в Черновцах заслуженный художник Украины из Черновцов Иван Салевич. Своих соотечественников он изобразил одетыми в вышиванки и стоящими на коленях При этом вместо глаз у фигур - российские триколоры.

Таким образом художник хотел подчеркнуть, что взгляды украинцев направлены к России и "большая часть украинцев не определилась со своей национальной идентичностью". Инсталляцией заинтересовались правоохранительные органы, поэтому сразу за презентацией последовал допрос художника в СБУ.

Об этом сообщает "Общественное".

Инсталляция "Хохлы" является частью большой выставки ко Дню независимости. Директор галереи Игорь Сорокоумов, судя по всему, не оценил задумки художника и обратился в СБУ. После допроса Ивана Салевича в спецслужбе пришли к выводу, что инсталляция может стать поводом для информационных атак антиукраинских сил. Но ее не запретили, а попросили художника написать пояснение к своему произведению.

"Не говорилось о запрете показа и не было вмешательства в свободу творчества", - сообщили в СБУ.

Выставка в центре культуры "Вернисаж" открылась 18 августа и продлится по 10 сентября.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве ко Дню независимости выложат огромный флаг Украины из тортов.

Также мы сообщали, что на параде в честь 30-летия независимости Украины пройдут роботизированные платформы.