В субботу, 21 августа, в преддверии Дня независимости Украины в Киеве пройдет необычное мероприятие - в парке "Совки", который расположен на Борщаговке, из тортов выложат огромный флаг Украины.

Об этом сообщает Инфоиндустрия.

Мероприятие начнется в два часа дня в парке "Совки". Организаторы анонсировали развлекательную программу: создание рекордного изображения флага из тортов, которые потом смогут продегустировать все желающие, фотозона, лотерея и разные подарки.

Напомним, 24 августа в Украине отметят День независимости страны, однако мероприятия, посвященные празднику, начнутся уже 22 августа. Запланирован военный парад, в котором примут участие тысячи военнослужащих. В Киеве уже проходят репетиции парада, во время которых перекрывают некоторые центральные улицы столицы.

Также мы писали, что в честь Дня независимости Украины в Северной Америке Ниагарский водопад подсветят цветами нашего национального флага - желтым и голубым. Кроме того, в некоторых городах Канады поднимут украинский флаг в мэриях, а Фредериктоне подсветят желто-голубым городскую ратушу.