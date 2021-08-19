56,6% украинцев поддерживают мнение о том, что выполнение Минских соглашений в интересах Украины.

Такие данные получены в результате опроса, проведенного методом личного интервью Украинской социологической группой, передают "Украинские новости".

Опрошенные жители Украины отвечали на вопрос, в интересах ли Украины - выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе или стоит отказаться от них.

Лишь чуть больше трети, 31,6%, высказались за то, что Украине нужно отказаться от выполнения Минских соглашений.

Опрос был проведен в период со 2 по 10 августа. Социологи опросили 1 206 совершеннолетних украинцев во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, в середине июля руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что саммит "нормандской четверки" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и Российской Федерации может состояться в ближайшее время. По его словам, одним из механизмов для достижения мира должны стать подготовленные Францией и Германией кластеры по Донбассу.

Как сообщалось, в апреле 2021 года прошли переговоры советников Нормандской четверки по Донбассу. Они длились несколько часов, однако никаких конкретных договоренностей достичь не удалось.