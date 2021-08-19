Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5502-д об отмене режима свободной экономической зоны "Крым" на территории аннексированного полуострова, который Верховная Рада приняла 1 июля.

Соответствующий документ обнародован на сайте парламента.

Данный закон отменяет режим свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины и устанавливает особенности экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией, и требований международных партнеров.

Кроме того, закон нормирует порядок въезда на оккупированную территорию. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд из нее только через КПВВ с пограничным контролем.

Помимо этого, документ закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на ВОТ, и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.

"Нормы международных соглашений, заключенных между компетентными органами Украины и других стран, о въезде, выезде и передвижении физических лиц по территории договаривающихся сторон, не распространяются на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в законе.

Напомним, Владимир Зеленский утром заявил, что в аннексированном Крыму с радостью примут украинскую власть.

Также мы писали, что "Крымская платформа" среди прочего, займется и вопросом о признании татарской автономии на полуострове.