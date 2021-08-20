51,7% украинцев поддерживают скорейшее подписание мирного соглашения по неподконтрольному Донбассу, даже если придется идти на уступки.

Это подтверждают результаты опроса Украинской социологической группы, передают "Украинские новости".

Во время опроса методом личного интервью украинцев просили определить какая из точек зрения им ближе: "Украина должна вернуть неподконтрольные территории Донбасса только на своих условиях, даже если придется воевать много лет" либо "Война в Донбассе ведет Украину к катастрофе, поэтому нужно как можно быстрее подписать мирное соглашение, даже если придется пойти на уступки".

38,2% опрошенных высказали мнение о возвращении Украине неподконтрольных территорий Донбасса только на ее условиях, даже если придется воевать много лет.

Опрос был проведен в период со 2 по 10 августа. Социологи методом face-to-face опросили 1 206 совершеннолетних жителей Украины во всех регионах страны, кроме оккупированных территорий.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что от него зависит крайне мало в установлении мира на Донбассе. А львиная доля успеха в этом процессе - 90%, по утверждению Зеленского, зависит от президента России Владимира Путина.