Заки Анвари зале в отсек шасси. Фото:instagram.com/m.zaki.anwari

Стало известно, чьи останки нашли на самолете США, покинувшем Кабул. Им оказался Заки Анвари, футболист молодежной сборной Афганистана, который залез в отсек шасси военного самолета США C-17A, где его останки позже обнаружили пилоты.

Об этом заявил журналист Бабак Тагвай на своей странице в Twitter.

При подлете к Катару пилоты выявили неисправность механизма шасси. После чего член экипажа отправился проверить поломку и обнаружил там человеческие останки. Позже стало известно, что они принадлежали Анвари, футболисту, который пытался сбежать от "Талибана". После увиденного, экипажу самолета понадобилась психологическая помощь.

Погибшим в самолете оказался футболист Афганистана Заки. Скриншот из твиттера журналиста Бабака Тагвая

Напомним, после вывода американских войск из Афганистана в стране началась эскалация конфликта власти с талибами. Боевики "Талибана" захватили Кабул, после чего США и еще 60 стран выступили с заявлением по ситуации в стране и призвали обеспечить свободный выезд для всех желающих.

Также мы писали, что в аэропорту Кабула из-за огромного количества желающих сбежать из страны образовался настоящий хаос, в отчаянии люди цеплялись за шасси взлетающих самолетов. В аэропорту погибло уже около сорока человек.

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