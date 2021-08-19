Стало известно, чьи останки нашли на самолете США, покинувшем Кабул. Им оказался Заки Анвари, футболист молодежной сборной Афганистана, который залез в отсек шасси военного самолета США C-17A, где его останки позже обнаружили пилоты.

Об этом заявил журналист Бабак Тагвай на своей странице в Twitter.

При подлете к Катару пилоты выявили неисправность механизма шасси. После чего член экипажа отправился проверить поломку и обнаружил там человеческие останки. Позже стало известно, что они принадлежали Анвари, футболисту, который пытался сбежать от "Талибана". После увиденного, экипажу самолета понадобилась психологическая помощь.

Напомним, после вывода американских войск из Афганистана в стране началась эскалация конфликта власти с талибами. Боевики "Талибана" захватили Кабул, после чего США и еще 60 стран выступили с заявлением по ситуации в стране и призвали обеспечить свободный выезд для всех желающих.

Также мы писали, что в аэропорту Кабула из-за огромного количества желающих сбежать из страны образовался настоящий хаос, в отчаянии люди цеплялись за шасси взлетающих самолетов. В аэропорту погибло уже около сорока человек.