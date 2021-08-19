В четверг, 19 августа, на Центральном кладбище Кривого Рога прошли похороны городского главы Константина Павлова, которого на выходных нашли застреленным на пороге собственного дома.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Проститься с Павловым приехала его вдова Алена и сын Юрий, а также экс-мэр Кривого Рога, давний соратник погибшего Юрий Вилкул и ряд депутатов от "Оппоплатформы".

Вилкул взял слово на кладбище и высказал свои соболезнования семье и близким.

"Нам будет колоссально не хватать Константина Юрьевича", - сообщил Вилкул и добавил, что у него до сих пор это не укладывается в голове.

Сын Константина Павлова Юрий также выступил с речью и поблагодарил всех, кто скорбит и прощается вместе с ними.

"Он был самым заботливым мужем и отцом. Я всегда им гордился, горжусь и буду гордиться. Он был настоящим другом", - отметил сын Юрий.

Перед похоронами в городе прошла церемония прощания с мэром на которую приехала освободительница Кривого Рога, мэр Днепра и и пришло множество горожан.

Напомним, 15 августа Константина Павлова нашли застреленным на пороге его дома. полиция рассматривает три версии случившегося: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

Однако Юрий Вилкул не верит в самоубийство мэра.

Позже "Стране" стало известно, что из телефона Павлова была удалена вся переписка, а на его теле обнаружили увечья.