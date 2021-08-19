84,9% респондентов убеждены в недостаточности усилий президента и правительства для прекращения войны на Донбассе.

Это подтверждают результаты опроса Украинской социологической группы, передают "Украинские новости".

Во время опроса украинцев спрашивали о том, делают ли все необходимое президент и правительство, чтобы прекратить вооруженный конфликт на Донбассе.

По мнению 40,4% опрошенных, украинские власти почти ничего не делают для прекращения войны. 44,5% считают, усилия власти явно недостаточными, а 8,6% полагают, что власть для прекращения конфликта на Донбассе делает все, что от нее зависит.

Опрос был проведен в период с 2 по 10 августа, социологи методом личного интервью опросили 1 206 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу, внештатный советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович считает, что проект закона об имплементации "формулы Штайнмайера", прописанный по требованию Берлина, удивит всех.

Как сообщалось, "формула Штайнмайера", которая является одним из базовых пунктов для исполнения Минских соглашений по Донбассу. "Страна" подробно разбиралась в ее сути.