Ведущий канала "Наш" Макс Назаров считает необоснованными претензии госрегулятора к высказываниям гостей в эфире, из-за которых телеканал хотят лишить лицензии на вещание.

Об этом Назаров сообщил в комментарии "Стране".

Кроме того, ведущий считает, что языка ненависти на телеканале не звучало.

"Язык вражды в голове Ольги Герасимюк (глава Нацсовета по ТВ - Ред.) и ее хозяина. Этот язык явно враждебен к здравому смыслу", - заявил "Стране" Назаров.

Также он обратил внимание, что штрафы и проверки госрегулятора назначаются из-за высказываний гостей в эфире канала, что является необоснованным.

"Нас штрафовали, а теперь просят лишить лицензии из-за высказывания гостей. Каждый штраф и проверка - только гости: от Гордона и Азарова, до Елены Бондаренко и Петра Симоненко. Применять такие санкции к каналу за слова гостей нельзя, так как свобода слова - это не привилегия власти Зеленского, это общепринятые нормы цивилизации и демократии. В США гражданин может хоть флаг жечь - это свобода слова. Здесь же - целенаправленная политическая атака. СНБО - уже неинтересно, суды и Нацрада - то, что нужно", - считает Макс Назаров.

Он уточнил, что юристы собираются оспорить решение Нацрады в судебном порядке.

Экс-депутат Петр Симоненко также прокомментировал "Стране" инициативу Нацрады по теле- и радиовещанию лишить канал "Наш" лицензии за его высказывания в эфире. По его мнению, такие решения госрегулятора подрывают свободу слова.

"Если канал хотят закрыть из-за, что там гости говорят правду - это диктатура. Это свидетельствует о том, что в Украине идет тотальная борьба против свободы слова и независимости. Налицо диктатура олигархата, закрытие каналов - это элемент терроризма, они незаконными методами закрывают рот журналистам, которые не прогнулись под власть и продолжают честно выполнять свою работу. В чем язык вражды? Я и сегодня не отказываюсь от своих слов, что в Украине гражданский конфликт. Националисты еще до 2013 года говорили, что будут строить Украину без Донбасса и Крыма. Вот это был язык вражды! А называть вещи своими именами - это не язык вражды. Я и сегодня убежден, что это гражданский конфликт, чтобы его прекратить, Киев должен дать широкие гуманитарные права регионам. Моя позиция последовательна, и от своих слов я не отказываюсь", - сообщил Симоненко.

Напомним, Евгений Мураев летом отдал управление телеканалом "Наш" трудовому коллективу.

Также мы писали о том, что в апреле Нацсовет назначил каналу "Наш" три проверки и два штрафа.