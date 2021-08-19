Несмотря на то, что Евросоюз признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дия", окончательное решение, принимать ли такие документы, остается за каждой отдельной страной-членом ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В украинском ведомстве напомнили, что решение Европейской комиссии о признании ковид-сертификатов, которые выдаются в той или иной страны, имеет рекомендательный, а не обязательный характер. В итоге решение о том, граждан какой страны и на каких условиях пускать, принимают власти каждого отдельного государства-члена Европейского союза.

Напомним, недавно "Страна" провела расследование, как в Украине продаются поддельные сертификаты о вакцинации. Приобрети можно в том числе документ европейского образца. Он стоит дороже всего - 1,5 тысячи евро. Изготавливают документ в течение трех недель.

Также мы сообщали, что в конце июля Россия и Евросоюз начали договариваться о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Кроме того, "Страна" писала, что первые сертификаты вакцинированных от Covid-19 украинцев появились в "Дие" в начале июля, однако для всех их еще до сих пор не запустили.