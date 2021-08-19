Нардеп от "Слуги народа" Татьяна Цыба внесла в Раду законопроект, в котором предлагает выделить 50 миллионов гривен на создание фильмов патриотического содержания. В бюджете на 2021 года такая сумма денег изначально были предусмотрены на создание сериалов. Но теперь депутат инициирует возможность перенаправить средства на создание патриотического кино и не тратить их на сериалы.

Список фильмов, производство которых частично финансируется из государственного бюджета был утвержден еще в 2018 году тогдашним премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, "начиная с 2018 года, Министерству культуры и информационной политики Украины в государственном бюджете предоставляются средства для производства (создания) и распространения фильмов патриотического направления". Целью производства фильмов патриотического направления является увеличение качественного национального патриотического кинопродукта, что будет способствовать развитию национального сознания, патриотических чувств, укреплению взаимного уважения и толерантности в украинском обществе и тому подобное.

В связи с тем, что производство фильмов, вошедших в перечень, продолжается, необходимо обеспечить финансирование завершения производства указанных фильмов в текущем году - 8 единиц, а в 2022 году - 2 единицы".

Таким образом, если проект будет принят, то уже в этом году из госбюджета профинансируют создание восьми патриотических фильмов. В комментарии "Стране" Татьяна Цыба сообщила, что конкретного списка, какие ленты получат госфинансирование, нет, документ является чисто техническим, а решать, кому выделять финансирование будет Минкульт или Госкино.

Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ пообещали подарить привитым украинцам недельную подписку на сериалы и кино.

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