Сегодня в Кривом Роге похоронили мэра города Константина Павлова. Его нашли 15 августа с пулевым ранением на пороге собственного дома.

Полиция пока не поясняет официально - убийство это или суицид. Но дело явно ведут к тому, что Павлов сам наложил на себя руки. Правоохранители говорят, что посторонних у дома мэра не было и ему никто не угрожал.

Впрочем, соратники и друзья мэра говорят в один голос, что это невозможно - никаких признаков депрессии у Павлова не было. Более того, он успешно руководил городом - с чем согласны и местные жители, которые массово пришли проводить мэра в последний путь.

Из наиболее известных достижений градоначальника - введение бесплатного проезда в общественном транспорте. В целом Павлов производил впечатление позитивного и достаточно бодрого человека.

Некоторые его коллеги по горсовету уверены, что мэра убили, обставив дело как суицид. И намекают, что причастна этому центральная власть, которая незадолго до смерти Павлова усилила давление на мэрию проверками и обысками.

"Страна" разбиралась в этих теориях.

Выстрел на пороге и удаленная переписка. Что произошло в доме мэра

Незадолго до смерти мэр Кривого Рога Константин Павлов отдыхал на море с семьей, но вернулся домой раньше и один. 15 августа он перестал выходить на связь и жена попросила его помощника заехать в их загородный дом под Кривым Рогом, узнать, как дела.

Около 16:00 помощник обнаружил на веранде тело 48-летнего мэра с огнестрельным ранением. Рядом был охотничий карабин, принадлежащий Павлову. При этом выяснилось, что после выстрела он прошел еще несколько метров, прежде, чем упасть.

Тело Павлова обнаружили на пороге его дома

Позже сосед рассказал, что слышал звук выстрела рано утром, примерно в 06:00.

В сеть, вскоре после смерти, слили видео с камеры наблюдения в доме мэра. На кадрах видно, как он ходит по комнате с оружием в руках, с кем-то переписывается по телефону. Правда, самого момента выстрела на этих видео нет - то есть не видно, что Павлов сам в себя стреляет.

Также на обнародованных кадрах мэр ходит в обуви на босу ногу. А на фото после гибели – в носках. То есть после хождения по комнате с автоматом и до выстрела на пороге он, получается, зачем-то надел носки, а потом застрелился.

Эти вопросы пока остались без ответа. А по ходу следствия появились и новые.

Так, депутат местного горсовета Виктория Третяк заявила "Стране", что на теле погибшего обнаружили телесные повреждения, похожие на следы избиения.

По ее словам, на фотографии только что обнаруженного тела видно полностью синее правое ухо, заплывший правый глаз и большой отек под ним. Возле глаза и подбородка также были следы запекшейся крови, а на шее тоже полоска, как от удушья.

Виктория Третяк назвала подозрительным то, что правоохранители не стали обнародовать подробности о травмах на теле погибшего.

"В первую очередь к дому Павлова приехала киевская группа, наших местных правоохранителей совсем не пускали на место его гибели. Все расследование ведется под контролем киевской группы и рассматривают только версию самоубийства" - рассказала депутат.

Также она высказала мнение, что видео с камер наблюдения похожи на смонтированные и что в горсовете требуют полное видео и экспертизу.

"Мы не понимаем, почему он оказался в уголке возле дверей, в котором якобы не снимает камера", – сообщила депутат. В версию о самоубийстве она не верит: "Он не суицидник. Это все спланированное убийство. Зная планы горсовета и планы самого мэра, невозможно поверить в суицид. Он жил людьми, городом и постоянно работал. Я уверена, что это все готовилось задолго и было спланировано".

Что касается предсмертной записки, то ее поиски ни к чему не привели, но на кухонном столе нашли два листа с расписанными инструкциями по уходу за домашними животными. Но когда Павлов их написал - непонятно: не исключено, что перед отъездом в отпуск.

Записки в доме Павлова. Фото: Телеграм-канал Олега Ермолинского

Полиция рассматривает три версии произошедшего: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

Обыски сразу после победы

Итак, далеко не все в Кривом Роге верят, что Константин Павлов наложил на себя руки. И вопросов к этой истории действительном много.

Кто слил в Сеть видео, где человек, похожий на Павлова, ходит с автоматом и почему не показали полной версии? Где кадр, в котором он в себя стреляет - не достали камеры или его просто вырезали? Действительно ли есть следы побоев на теле? Почему на видео он без носков, а на крыльце своего дома - в носках?

Правоохранители пока держат обет молчания и не комментируют этих вопросов. В то время как соратники Павлова уже намекают, что его смерть может быть связана с давлением, которое оказывали на мэра последние месяцы. В горсовете шли постоянные обыски.

О том, что в мэрии Кривого Рога с июня проходят проверки от практически всех правоохранительных органов "Стране" сообщил источник в Криворожском горсовете.

"Какие-то аудиты и прочее. Стараются всеми силами, всех уже подключили. Было ощущение, что готовится почва для того, чтобы заставить Константина Павлова уйти в отставку", - сообщил источник.

По его словам, в связи с этим у многих в городе вызывает большие сомнения то, что мэр добровольно ушел из жизни.

Представитель "Оппозиционной платформы" Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога 6 декабря 2020 года. Он оставил позади кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика, который работал в компаниях Рината Ахметова.

Это был большой удар для Владимира Зеленского, который в Кривом Роге родился и, конечно, рассчитывал там на более весомую поддержку. И тем более била по имиджу президента партийная принадлежность Павлова - ОПЗЖ, которую Зеленский открыто критиковал и расценивал своим основным конкурентом.

Мы видим по примеру Киева, как политические разногласия между Банковой и местной властью приводят к массовым обыскам и уголовным делам. Как оказалось, нечто подобное наблюдалось и в Кривом Роге. Причем сразу после победы Павлова.

Второй тур выборов прошел 6 декабря, а уже 10-го в мэрию нагрянули с обыском полиция и прокуратура. Они заявили, что ряд чиновников расхитили шесть миллионов гривен при строительстве социальных объектов. Шестерым фигурантам предъявили подозрение.

Следующий раунд правоохранительной активности в криворожской мэрии произошел 24 мая. На этот раз чиновников заподозрили в проведении фиктивных тендеров почти на два миллиарда гривен.

Обыск проводило Главное следственное управление ГФС Украины при поддержке Офиса генпрокурора - то есть это был киевский уровень.

ГФС также опубликовала фото с этих обысков. Они проводились 24 мая, в день рождения Александра Вилкула - сына бывшего мэра Кривого Рога Юрия Вилкула. Что отметили все местные СМИ, которые писали о визите силовиков.

Следующий обыск в мэрии прошел на следующий день - 25 мая. Областной Госфиск на своем сайте сообщил, что разоблачил еще одну схему - по закупке ПЦР-тестов по цене втрое выше рыночной. Ущерб составил четыре миллиона гривен.

Неизвестно, когда эти обвинения дойдут до суда. Но то, что проверяющие и правоохранители с декабря по май - то есть за полгода - трижды устраивали обыски в мэрии родного города президента, говорит о явно повышенном внимании проверяющих к местной власти.

Неизвестно, имеет ли это связь с загадочной смертью Павлова - разбираться в этом задача правоохранителей. Но указанные факты подтверждают рассказ источника "Страны" о бесконечных проверках и аудитах, которым подвергали горсовет накануне гибели мэра.