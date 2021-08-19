Сегодня,19 августа, МОЗ Украины сообщил новость: Евросоюз признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дия".

Граждане, соскучившиеся по поездкам в Евросоюз, обрадовались сообщению. На первый взгляд, его можно трактовать как то, что уже с 20 августа страны ЕС открывают свои границы для всех привитых украинцев.

В действительности же речь идет немного о другом.

Что на самом деле признал Евросоюз?

Европейский союз признал: Covid-сертификаты в приложении "Дия" соответствуют аналогичным евродокументам. Об этом сегодня сообщил Минздрав, не рассказав других деталей.

Заявление МОЗ вызвало ряд вопросов. Например:

может ли украинец с сертификатом о вакцинации Coronavac (Sinovac), которая признана не во всех странах ЕС, ездить по Евросоюзу?

можно ли поехать с Covid-сертификатом в приложении "Дия" в те страны Европы, в которые въезд для украинцев пока не открыли?

Разом на все эти вопросы ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат сообщил, что признание Евросоюзом украинских сертификатов о вакцинации от ковида в электронном виде не носит обязательный характер. Принимать решение по этому поводу будет каждая конкретно страна Евросоюза.

Итого: между признанием Covid-сертификата в приложении "Дия" и разрешением на въезд в страну ЕС не стоит знак равенства. То есть если украинец привит одобренной в ЕС вакциной и у него есть сертификат, это не означает, что ему разрешен въезд в конкретную европейскую страну. На это должно быть отдельное разрешение правительства того государства.

Что, в таком случае, означает признание Covid-сертификаты в "Дие", о котором заявила МОЗ? Только то, что по приезду за границу украинец сможет показывать сертификат о вакцинации на на бумажке, а в приложении. И то - лишь когда такое решение примут в конкретных европейских странах.

Актуальные правила въезда украинцев в страны Евросоюза

"Страна" уже рассказывала, что ЕС в июле рекомендовал своим странам открыть въезд гражданам Украины. После этого многие страны - пусть и не все - так и сделали.

Одни стали пускать наших сограждан с отрицательным ПЦР-тестом, другие - после вакцинации доступными для украинцев прививками от ковида.

Напоминаем о том, как сейчас можно заезжать украинцам в отдельные страны ЕС.

Австрия уже пускает украинцев без обязательства соблюдать карантин. Для этого нужно пройти полный курс иммунизации любой из вакцин, одобренной ВОЗ. Все вакцины, включая "Коронавак", под этот критерий подпадают.

После второго укола следует подождать две недели и можно покупать билет в Вену. Сертификат о вакцинации австрийцы просят на английском или немецком языке.

Венгрия пускает украинцев, которые едут на авто, без ограничений. Тем, кто прилетает на самолете, нужно или иметь с собой ПЦР-тест не старше 72 часов, или сертификат о вакцинации украинского или венгерского образца.

Германия треубет или отрицательный ПЦР-тест, или сертификат о полной вакцинации.

Греция запрашивает на границе у украинцев или сертификат о вакцинации, или отрицательный тест на ковид. За сутки до посещения страны нужно оставить заявку на сайте греческого ведомства.

Испания включила Украину в "зеленую" зону. Украинцы могут посещать страну, как доковидные времена, только по паспорту. Единственная небольшая просьба от испанцев - заполнить форму на въезд на сайте их Минздрава.

Польша все так же пускает далеко не всех украинцев. Въехать могут трудовые мигранты с разрешением на работу, держатели карты поляка, члены семей граждан Польши, студенты польских вузов.

Румыния разрешает посещение только полностью вакцинированным препаратами, признанными в ЕС. Исключение делается для тех, кто намерен посещать страну менее, чем три дня, и имеет отрицательный тест.

Словакия освобождает от карантина привитых украинцев. За отсутствием прививок - 14-дневная самоизоляция, которую можно прервать на пятый день ПЦР-тестом.