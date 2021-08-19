Президент Украины Владимир Зеленский не видит иного пути для освобождения заключенных в Крыму, кроме прямых переговоров с главой России Владимиром Путиным. У Киева уже готовы списки этих людей, но вопрос об их освобождении пока "полностью замедлен".

Об этом Зеленский рассказал в интервью украинским и зарубежным СМИ. Президент Украины надеется, что новые решения могут возникнуть в процессе проведения форума "Крымская платформа".

"На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время "Крымской платформы". У меня есть перечень постоянных вопросов, которые я обсуждаю со всеми лидерами, на любом формате встреч. Вопрос заключенных крымчан я всегда поднимаю", - рассказал Зеленский.

Напомним, в июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ Владимир Путин готов к диалогу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом пресс-секретарь российского президента заявил, что для начала нужно подготовить эту встречу, подготовка пока не ведется, но в российской стороны есть наброски тем к обсуждению.

Ранее Песков заявлял, что Кремль и Украина общаются по поводу гипотетической встречи президентов РФ и Украины, но процесс происходит непросто.

Также пресс-секретарь Путина заявлял, что Владимир Путин не будет обсуждать на возможной встрече с Владимиром Зеленским вопрос принадлежности аннексированного Крыма, как того хочет украинская сторона.