Больше половины украинцев (51%) поддерживают возобновления смертной казни в Украине, против возвращения высшей меры наказания 45% жителей нашей страны. Однако многие среди поддерживающих такую меру наказания - люди с низким уровнем жизни и образования, которые испытывают к самим себе негативные эмоции.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг".

Социологи опросили украинцев и выяснили, что 51% респондентов поддерживают идею восстановления смертной казни в Украине, а 45% - против этого. Затруднились ответить на свое отношение к возобновлению смертной казни 4% опрошенных.

Примечательно, что среди тех респондентов, которые поддержали возобновление смертной казни в качестве наказания, большинство - старшего возраста, более бедные и с более низким уровнем образования и мужчины. А также те, кто испытывает к себе негативные эмоции, такие как стыд, гнев, печаль, безразличие или страх.

При этом больше всего поддерживающих смертную казнь украинцев проживают в южных и центральных регионах Украины. Меньше всего поддерживают введение смертной казни жители Киева.

Отметим, что в Украине мораторий на смертную казнь был наложен в 1995 году, незадолго до вступления в Совет Европы. Обязательное условие для нахождения государства в совете - отсутствие смертной казни.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа, в нем приняли участие 20 тысяч украинцев от 16 лет и старше, которые проживают по всей территории страны кроме временно неподконтрольных Киеву территорий и аннексированного Крыма. Для опроса социологи использовали метод телефонного интервью с использованием компьютера.

Напомним, в США введен временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне.

Также сообщалось, что в 2021 году Казахстане официально отменили смертную казнь.