В четверг, 19 августа, стало известно, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания через суд добивается закрытия телеканала "НАШ".

Лишить лицензии канал собираются за слова лидера украинских коммунистов Петра Симоненко, сказанные в эфире, который состоялся еще в мае.

На "Нашем" уже заявили, что будут оспаривать желание Нацсовета закрыть телеканал, а в соцсети обсуждают абсурд ситуации, когда не коммунисты хотят закрыть канал, преследуя свободу слова, а декоммунизаторы, за фразу, сказанную гостем-коммунистом.

Собрали подробности истории, а также мнения украинцев в соцсетях.

Как Нацсовет хочет закрыть канал из-за слов Симоненко

Решение обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию каналу Нацсовет принял 19 августа. Поводом стали высказывания экс-нардепа Петра Симоненко о ПЦУ и противостоянии на Донбассе.

4 мая он был гостем ток-шоу "Марафон" и, по мнению регулятора, своими высказываниями он "разжигал религиозную и национальную вражду".

В Нацсовете особо выделили высказывания Симоненко, что ПЦУ - это раскольники. Об этом лидер коммунистов заявил, когда его спросили, кого из церковных иерархов он поздравляет с Рождеством. Он ответил, что только иерархов канонической УПЦ.

Также Нацсовету не понравились формулировки "гражданское противостояние на Донбассе" и "политика государственной фашизации". Нынешнюю власть Украины Симоненко называл "режим профашистского толка".

Ведущих канала обвинили в том, что ранее высказывания Симоненко уже признавались разжигающими вражду, поэтому это должны были учесть.

При этом регулятор заявил, что давал шанс телеканалу, потребовав вырезать указанные заявления, но этого не произошло, а передача к тому же транслировалась в повторе.

За трансляцию этой программы также оштрафуют телеканал почти на 120 тысяч грн.

Что заявили на канале "НАШ"

Решение Нацсовета прокомментировал телеведущий "Нашего" Макс Назаров.

"Нас лишают лицензии из-за мнения гостей, напомню (это вообще космос, товарищи). Получается, по мнению Нацрады Зеленского Назаров должен не посылать у дупу, а просто п@ть гостей, которые говорят нелестные для власти вещи. И кричать, что майдан - то святое", - написал он.

В комментарии "Стране" он добавил, что языка ненависти на телеканале не было.

"Язык вражды в голове Ольги Герасимюк (глава Нацсовета по ТВ - Ред.) и ее хозяина. Этот язык явно враждебен к здравому смыслу", - сказал Назаров.

Также он обратил внимание, что все штрафы и проверки регулятора назначал каналу исключительно из-за высказываний гостей, что нарушает принципы свободы слова.

"Свобода слова - это не привилегия власти Зеленского, это общепринятые нормы цивилизации и демократии. В США гражданин может хоть флаг жечь - это свобода слова. Здесь же - целенаправленная политическая атака" - сказал телеведущий.

Также он заявил, что юристы собираются оспорить решение Нацсвета в суде.

Что пишут в соцсетях

Ситуацию с телеканалом "Наш" обсуждают в соцсетях.

"Чисто свобода слова "країни мрій" - прокомментировала спецкорреспондент "Страны" Олеся Медведева.

"Нацсовет отбирает лицензию у телеканала "Наш". Повод - разжигание розни. После шоу ненависти на патриотичных каналах это смешно. Но это не баг, а фича: надо в очередной раз показать, что "некоторые животные равнее прочих".

Я, конечно, желаю всяческой удачи каналу в борьбе за своё право на работу.

Но следует понимать, что в Украине никакие СМИ, хоть как-то зависящие от воли властей, в самой ближайшей перспективе работать не смогут. Т.е. закрытие и "Нашего", и других не до конца лояльных власти каналов - вопрос времени.

Свобода слова в Украине останется лишь там, куда власти не могут дотянуться по определению - например, в том же Телеграме. Всем медиа-менеджерам страны это стоит учитывать" - написал журналист Юрий Ткачев.

"А вообще, ситуация с атаками Нацрады на телеканал Наш, феерическая. Не коммунисты хотят закрыть канал, преследуя свободу слова, а декоммунизаторы, за фразу, сказанную гостем-коммунистом. Абсурд" - написал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Телеведущий "Нашего" Макс Назаров напомнил, что за высказывания Остапа Дроздова, который оскорбляет в эфирах "неправильных" украинцев, ни одна медийная площадка не получила взыскания.

"Господин Остап Дроздов, расскажите, как так себе вести в эфире, чтобы не закрыли канал? Может лайфхаки? Секретики?".