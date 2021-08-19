Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания намерен через суд попытаться аннулировать лицензию каналу "Наш" из-за высказываний экс-нардепа Петра Симоненко о ПЦУ и о гражданском противостоянии на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение Нацсовет принял на заседании в четверг, 19 августа. Оно было принято из-за эфира канала 4 мая. Тогда гостем в ток-шоу "Марафон" был Петр Симоненко. Он, как утверждает регулятор, своими высказываниями "разжигал религиозную и национальную вражду".

В частности, Нацсовет по ТВ выделил высказывания Симоненко о том, что ПЦУ - это раскольники. Также в список недопустимых регулятор вынес слова гостя студии о "гражданском противостоянии на Донбассе" и "политике государственной фашизации".

В Нацсовете заявили, что высказывания Симоненко ранее уже признавались им разжигающими вражду, и, как считает регулятор, ведущие программы на канале "Наш" должны были это учесть.

Также регулятор заявил, что руководство канала получило предупреждение с требованием вырезать указанные заявления Симоненко, но это сделано не было. Передача, помимо прочего, транслировалась в повторе. В итоге было принято решение обращаться в суд.

Кроме того, за трансляцию этой программы накажут еще один канал - "Макси ТВ", он получил штраф на почти 120 тысяч грн.

Решение Нацсовета прокомментировал телеведущий Макс Назаров.

"Нас лишают лицензии из-за мнения гостей, напомню (это вообще космос, товарищи). Получается, по мнению Нацрады Зеленского Назаров должен не посылать у дупу, а просто п@здть гостей, которые говорят нелестные для власти вещи. И кричать, что майдан - то святое", - написал Назаров.

Напомним, в феврале Нацсовет назначил проверку канала "Наш" из-за программы с Азаровым.

Также мы писали о том, что Новинский прекратил переговоры с Мураевым о покупке канала "Наш".