Представитель президента в КС Федор Вениславский вступил в конфликт с генпрокурором Ириной Венедиктовой. В этом году он проявляется активный интересовался кадровой политикой ведомства, хотя это не касается его профильной темы. Он даже направил в Офис генпрокурора ряд депутатских обращений. Венедиктова, в свою очередь, заявляет, что в действиях Вениславского усматривается конфликт интересов - поскольку его брат работает в Одесской областной прокуратуре.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Оба обращения Вениславский направил в Офис Венедиктовой летом. В одном из них - от 15 июля - он задал вопрос о том, почему вопреки масштабной аттестации прокуроров 2019-2021 годов в прокуратурах до сих пор работают лица, которые ее не прошли. Кроме того, представитель Зеленского в КСУ указал, что в прошлом году многих глав органов прокуратуры переназначили на свои же должности, других же перевели или не приняли по ним никаких решений.

Поэтому Вениславский попросил Венедиктову ответить на вопросы об основаниях подбора новых руководителей областных прокуратур, прохождении ими аттестации. Также его заинтересовало, сколько прошедших аттестацию прокуроров до сих пор не назначены и получают ли они зарплату.

Во втором обращении Вениславского есть вопрос о том, сколько не прошедших аттестацию прокуроров получили должности в 2020-2021 годах, а также сколько из них не являлись действующими прокурорами в момент назначения.

В ответ за запросы Венедиктова направила письмо спикеру Рады Дмитрию Разумкову. В нем она указала, что в этом году Офис генпрокурора получил от Вениславского девять различных запросов. При этом, по данным генпрокурора, они стали поступать после того, как 29 января на совещании у нее обсуждались ошибки Одесской областной прокуратуры. А в это время обязанности ее руководителя выполнял брат Федора Вениславского - Вадим. Сейчас же он является первым замом главы прокуратуры региона.

Новым руководителем ведомства в феврале назначили Сергея Костенко. Он не проходил аттестацию, потому что увольнялся из органов еще до начала реформы.

Что касается Вадима Вениславского, в 2014 году он попадал под люстрацию, но два года назад восстановился в судебном порядке. По данным Венедиктовой, сейчас специализированная комиссия рассматривает жалобу о ненадлежащем выполнении им должностных обязанностей.

Поэтому генпрокурор считает, что в действиях представителя Зеленского в КСУ усматривается конфликт интересов и признаки нарушения антикоррупционного закона.

Напомним, "Страна" писала о том, что Зеленский назначил Федора Вениславского своим представителем в Конституционном суде летом прошлого года.

Также мы писали о том, что осенью прошлого года представитель Зеленского в КСУ признал неконституционность закона о люстрации.