Владимир Зеленский реализовал еще не все свои проекты на посту главы Украины, поэтому не исключает своего похода на второй президентский срок, но говорить об этом еще рано. Такое заявление он сделал в интервью украинским и иностранным журналистам, передает "НВ".

"Очень рано об этом (втором сроке - Ред.) говорить. Даже неинтересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - сообщил Зеленский.

При этом он ответил утвердительно на вопрос о возможности второго срока.

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно - это не моя амбиция", - добавил Зеленский.

Напомним, на днях первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не обсуждает со своим супругом Владимиром Зеленским вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.

Как сообщалось, члены политической партии "Слуга народа" собираются призывать президента баллотироваться на второй срок.

Также "Страна" сообщала, что и сам Зеленский, по словам исключенного из фракции "Слуга народа" Гео Лероса, на дне рождения объявил о желании баллотироваться на второй срок.

Согласно опросу, за месяц уровень поддержки украинского президента упал с 34% до 29%. При этом 43% жителей нашей страны хотели бы проведения досрочных выборов главы государства. А большая часть украинцев считает, что уровень их жизни упал при Зеленском.