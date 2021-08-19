В Киеве полиция уже два года хранит фекалии, которые противники Марша Равенства расфасовали по презервативам
В 2019 году противники Марша равенства в Киеве наполнили презервативы фекалиями и собирались забросать ими правоохранителей и участников прайда. Однако контракцию удалось предотвратить и с тех пор изъятые "снаряды" хранятся в Голосеевском управлении полиции в качестве вещественных доказательств.
Об этом сообщает LB.ua.
Поскольку утилизировать вещественные доказательства до решения суда запрещено, в течение двух лет в полиции хранятся:
- 15 пакетов с презервативами с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом,
- три пластиковые бочки емкостью 55 литра с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом,
- 2 опрыскиватели емкостью 5 литров с веществом мутновато желтого цвета с резким запахом.
Сообщается, что 26 марта 2021 обвинительный акт направлен в суд, после чего 31 марта состоялся единственный суд, информация о котором у Едином реестре судебных решений. На нем приняли решение о назначении предварительного заседания суда на 16 июля.
Напомним, партнера Коломойского по Буковелю нардепа Александра Шевченко облили фекалиями.
Также мы писали, что в Киеве женщина с утра до ночи поливает из окна мочой и фекалиями прохожих.