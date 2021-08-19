В 2019 году противники Марша равенства в Киеве наполнили презервативы фекалиями и собирались забросать ими правоохранителей и участников прайда. Однако контракцию удалось предотвратить и с тех пор изъятые "снаряды" хранятся в Голосеевском управлении полиции в качестве вещественных доказательств.

Об этом сообщает LB.ua.

Поскольку утилизировать вещественные доказательства до решения суда запрещено, в течение двух лет в полиции хранятся:

15 пакетов с презервативами с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом,

три пластиковые бочки емкостью 55 литра с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом,

2 опрыскиватели емкостью 5 литров с веществом мутновато желтого цвета с резким запахом.

Сообщается, что 26 марта 2021 обвинительный акт направлен в суд, после чего 31 марта состоялся единственный суд, информация о котором у Едином реестре судебных решений. На нем приняли решение о назначении предварительного заседания суда на 16 июля.

Напомним, партнера Коломойского по Буковелю нардепа Александра Шевченко облили фекалиями.

Также мы писали, что в Киеве женщина с утра до ночи поливает из окна мочой и фекалиями прохожих.