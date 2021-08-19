Офис президента объявил подробную программу официальных мероприятий, посвященных тридцатилетию независимости Украины, которые пройдут в Киеве 23-24 августа.

Программу обнародовала пресс-служба Офиса Зеленского.

Программа мероприятий 23 августа

"Крымская платформа"

Перед инаугурационным саммитом Крымской платформы планируется прибытие официальных делегаций к КВЦ "Парковый", оно начнется в 10:50.

Само мероприятие стартует в 11:30. На 14:30 запланировано выступление президента Владимира Зеленского, который сделает заявление по итогам саммита. В 15:30 продолжатся дискуссии в панелях.

Саммит первых леди и джентельменов

Киевский саммит первых леди и джентльменов в нацзаповеднике "София Киевская" стартует в 11:00. Прибытие участников начнется за полчаса - в 10:30.

Программа на 24 августа

В 10:00 на Майдане Независимости и Крещатике начнется Парад войск.

Напомним, ранее "Страна" публиковала видео репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины с высоты птичьего полета.

Также мы писали о том, что в честь 30 лет независимости в Украине планируют провести три парада, платный музыкальный концерт на НСК "Олимпийском" и марш националистов.