Два саммита и парад войск. Появилась программа официальных мероприятий в Киеве ко Дню независимости
Офис президента объявил подробную программу официальных мероприятий, посвященных тридцатилетию независимости Украины, которые пройдут в Киеве 23-24 августа.
Программу обнародовала пресс-служба Офиса Зеленского.
Программа мероприятий 23 августа
- "Крымская платформа"
Перед инаугурационным саммитом Крымской платформы планируется прибытие официальных делегаций к КВЦ "Парковый", оно начнется в 10:50.
Само мероприятие стартует в 11:30. На 14:30 запланировано выступление президента Владимира Зеленского, который сделает заявление по итогам саммита. В 15:30 продолжатся дискуссии в панелях.
- Саммит первых леди и джентельменов
Киевский саммит первых леди и джентльменов в нацзаповеднике "София Киевская" стартует в 11:00. Прибытие участников начнется за полчаса - в 10:30.
Программа на 24 августа
В 10:00 на Майдане Независимости и Крещатике начнется Парад войск.
Напомним, ранее "Страна" публиковала видео репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины с высоты птичьего полета.
Также мы писали о том, что в честь 30 лет независимости в Украине планируют провести три парада, платный музыкальный концерт на НСК "Олимпийском" и марш националистов.