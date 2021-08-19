На территории "ЛНР" проведут военнык сборы, в которых примут участие тысяча резервистов, приписанных в состав формирований так называемой "Народной милиции".

Такое распоряжение подписал "глава ЛНР" Леонид Пасечник и при этом поручил организаторам военных сборов обеспечить социальную дистанцию не менее 1,5 метра между резервистами во время учений. Также должны использоваться средстав защиты органов дыхания и перчатки. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Военные сборы начнутся 23 августа и продлятся пять суток - до 27 августа. Также в них будут задействованы 72 единицы транспортных средств.

Согласно "указу", руководители предприятий обязаны сохранить рабочие места и оплату труда сотрудникам, которые призваны на военные сборы.

Напомним, у границы с Крымом украинские спецназовцы обезвредили условную диверсионную группу. Контрдиверсионная тренировка проходила в рамках плановых учений украинских спецназовцев, развернувшихся у границы с аннексированным Крымом.

Ранее мы сообщали, что СБУ начала на Донбассе масштабные учения со стрельбой и техникой, население просят носить с собой документы. Тренировочные мероприятия продлятся в течение месяца и будут проходить с применением огнестрельного оружия и бронетехники.

Также мы писали, что армия Китая на учениях отработала захват Тайваня.