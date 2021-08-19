Редакции телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne опубликовали совместное заявление в связи намерением Офиса генерального прокурора Украины объявить владельца телеканалов, народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака в международный розыск.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте "112 Украина".

В заявлении назвали выдвинутые в отношении Козака обвинения и намерение объявить народного избранника в розыск политическими преследованиями. Кроме того, в сообщении обратили внимание, что доказательств в обвинениях Козака предоставлено не было.

"Мы обратились в Верховный суд, чтобы обжаловать незаконный указ президента, которым нас закрыли. И после того, как суд обратился к СБУ за дополнительными обоснованиями, Служба безопасности Украины инициировала внеплановую проверку Верховного суда, что может явно свидетельствовать об отсутствии доказательной базы обвинения в отношении канала и его владельца.

Преступная команда Зеленского обвинила Тараса Козака в пособничестве терроризму, но никаких доказательств этому не предоставила. Считаем это открытой травлей со стороны власти оппозиционного политика, владельца телеканалов, которые вещали не так, как бы того хотелось власти. Организовывая репрессии против народного депутата, члена политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", власть добивалась закрытия принадлежащих ему телеканалов, а также – намеревалась запугать политическую силу.

Уверены, что международное сообщество не только не будет принимать участие в наивной и циничной попытке использовать его для правового беспредела украинской власти, но и даст свою жесткую оценку незаконным, антиконституционным и внесудебным преследованиям, проводимым Зеленским и его окружением для установления в Украине диктатуры.

Власти давно пора понять, что она здесь не навсегда. Справедливость будет восстановлена, а все, кто участвовал в незаконных действиях власти, получат по заслугам. Мы доведем до завершения наши судебные иски и не остановимся, пока все причастные к незаконным действиям не будут привлечены к ответственности", - сказано в заявлении.

Напомним, в мае нардепам Тарасу Козаку и председателю политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку объявили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Также сообщалось, что суд разрешил СБУ арестовать Козака.

Ранее мы писали, что 2 февраля 2021 года три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, Тараса Козака.