О распаде Советского Союза все еще жалеет треть украинцев. Противоположной точки зрения придерживаются чуть более 60% жителей страны. Еще 7% затрудняются с ответом на вопрос об этом.

Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг".

Опрос социологи проводили с 20 июля по 9 августа. В нем приняли участие 20 000 респондентов старше 16 лет, которые проживают в разных регионах Украины, кроме неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма.

Оказалось, что сейчас не жалеют о распаде Советского Союза 61% опрошенных. Противоположной точки зрения придерживаются 32% респондентов.

Больше всего сожалеют о крахе СССР жители юго-востока страны, представители старшего поколения, менее обеспеченные группы граждан.

Так, в Луганской и Донецкой областях тех, кто сожалеет о распаде СССР, больше всего: доля таких респондентов в этих регионах превышает 50%. Меньше всего по Союзу ностальгируют жители Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей: там оказалось 13%, 12% и 10% жалеющих о распаде СССР участников опроса соответственно. В Киеве респондентов, которые сожалеют о крахе Советского Союза, оказалось 20%, в Киевской области - 26%.

Ностальгируют по СССР также те, кто считает, что их лучшие времена уже в прошлом.

Напомним, "Страна" писала о том, что в прошлом году социологи КМИС также выяснили, что о распаде СССР жалеет каждый третий украинец.

Примерно такие же результаты показал опрос социологов, проведенный в конце 2017 года. Тогда жалеющих об исчезновении Союза в стране оказалось 36%.