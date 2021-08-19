Страны Европейского Союза признали украинские Covid-сертификаты в приложении "Дия". Принимать сертификаты Украины в ЕС начнут уже с 20 августа. Таким образом, украинцы снова могут путешествовать без ограничений по Европе.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"ЕС официально признал, что украинские Covid-сертификаты в приложении "Дия" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия", - сказано в сообщении.

Covid-сертификат - это документ в "Дие", подтверждающий ваш статус о вакцинации от коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в приложении.

Как сказано в пресс-релизе Европейской комиссии, уже с завтрашнего дня, 20 августа, Covid-сертификаты Украины, Турции и Северной Македонии будут приниматься в ЕС. В то же время Северная Македония, Турция и Украина согласились принять цифровой сертификат ЕС для поездок из европейских стран в свои государства.

В пятницу, 20 августа, состоится брифинг представителей Минцифры, Минздрава и ЕС, в ходе которого спикеры расскажут о проекте, его технической части, объяснят как все будет работать и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в "Дие".

Напомним, в Украине окончательно утвердили вакцину от коронавируса от Johnson & Johnson. В отличие от остальных зарегистрированных в Украине препаратом (AstraZeneca, Coronavac, Pfizer и Moderna), полный цикл вакцинации которыми состоит из двух прививок, этой вакциной достаточно сделать один укол.

Что известно о векторной вакцине Johnson & Johnson и какова ее эффективность подробно писала "Страна".