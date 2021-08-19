В мэрии Кривого Рога с июня проходят постоянные проверки от практически всех правоохранительных органов.

Об этом "Стране" сообщил источник в Криворожском горсовете.

"Какие-то аудиты и прочее. Стараются всеми силами, всех уже подключили. Было ощущение, что готовится почва для того, чтобы заставить Константина Павлова уйти", - сообщил источник.

По его словам, в связи с этим у многих в городе вызывает большие сомнения то, что мэр добровольно ушел из жизни.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили застреленным на пороге его дома. После этого полиция объявила о трех версиях его гибели: самоубийстве, убийстве и неосторожном обращении с оружием. Впрочем, соратники и близкие друзья градоначальника не верят в его суицид.

Также мы сообщали, что после смерти мэра Кривого Рога Павлова в городе объявили траур до дня похорон.

"Страна" подробно писала о том, что известно о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Сегодня, 19 августа, в Кривом Роге хоронили Павлова. "Страна" подробно рассказывала, как его провожали в последний путь, а также публиковала фото и видео.