Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на пятницу, 20 августа. Какие именно темы будут обсуждаться на собрании СНБО пока неизвестно.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники.

Напомним, пятница стала уже традиционным днем для заседания СНБО. В прошлый раз орган собирался 30 июля и не в Киеве, а на Донбассе - это было выездное собрание. В повестке было восемь вопросов, среди которых вопросы границы и безопасности в энергетическом секторе. Помимо прочего обсудили и зеленую энергетику и обеспечение медицинского персонала, возможное поднятие зарплат для медиков.

Также уже традицией стало введение новых санкций после каждого из заседаний, по итогам встречи 30 июля СНБО принял решение ввести санкции против трёх граждан и связанных с ними 24 компаний, которые обвиняются в контрабанде.

Между тем, Зеленский дал поручение подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам лесного хозяйства. Возможно, это и станет главной темой завтрашнего заседания.