Президент Владимир Зеленский, который ранее анонсировал появление в Украине офиса "Крымской платформы", заявил, что на полуострове Крым радостно примут украинскую власть. Он считает, что вернуть под контроль Украине территорию полуострова пока сложнее, чем "завоевать мозги" его жителей.

Об этом глава государства рассказал в интервью журналистам из Крыма на острове Змеиный в ходе рабочей поездки Зеленского десять дней назад, сообщает пресс-служба украинского президента в четверг, 19 августа.

Зеленский выразил уверенность в том, что на полуострове "с радостью будут принимать украинскую власть".

"Даже те, кто в душе еще с "октябрятским значком", все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь", - сказал президент.

По словам лидера Украины, люди, которые живут в Крыму "понимают, что произошло и что было", поэтому "ситуация с ментальным возвращением несложная".

Напомним, в этом же интервью президент выразил мнение, что в рамках инициативы "Крымской платформы", первый саммит которой пройдет в Киеве 23 августа, должен нарабатываться и вопрос о признании крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Между тем, согласно опросу, который провела "Страна", большинство киевлян не верит, что Крым вернется в Украину. Одна из жителей столицы заявила, что возвращение полуострова может произойти при развале России...насильственно отобрать будет невозможно, считает она.

Некоторые опрошенные считают, что у Украины есть шанс вернуть Крым, "если власть хорошо постарается". Подробнее о том, как разошлись мнения жителей Киева на этот счет читайте в нашем материале.