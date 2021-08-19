"Страна" спросила у горожан, которые пришли провести мэра Кривого Рога Константина Павлова в последний путь, верят ли они в версию о самоубийстве.

Показательно, что практически все, кого мы опросили, в эту версию не верят, более того, считают, что Павлова убили.

Ирина Сергеевна:

"Его убили. Это был единственный такой у нас человек, и того ухандокали. Он был прекрасным человеком, управителем. Лучшего не надо, у нас такого не было. И больше у нас такого мэра не будет. Единственный город, где есть бесплатный транспорт".

Людмила:

"Думаю, что его убили. Кому-то выгодно. Он был хорошим мэром, правда, очень мало".

Тамара Владимировна:

"Ни в коем случае не верю в самоубийство. Его застрелили. Чего это он будет стреляться? Он сам не мог застрелиться".

Альбина Васильевна:

"Это самое обычное заказное убийство. Даже тени сомнений нет. Зная его, я никогда в жизни не поверю, что он закончил жизнь самоубийством. Он был очень хорошим человеком. Много делал для стариков и для детей. Даже этот институт третьего поколения, как он его опекал, даже ещё не будучи мэром. А придя к власти он тоже много чего делал".

Владимир:

"Он не мог сам. Очень порядочный человек. Много для города сделал, всю свою жизнь отдавал. Это его специально убрали"

Александр:

"Наверное, верю. А за что его было убивать? Он ничего не успел награбить, никаких проблем у него не было. Просто довели его до этой ручки. Видно, что-то было.

Тамара Борисовна:

"Конечно, нет, не верю в самоубийство. Я склоняюсь к версии, что его убили. Кому это выгодно. Будет известно лет через 50. Я давно знаю его семью, он без матери сам воспитывал младшего брата. Добрейший души человек".

Напомним, в смерти 48-летнего Константина Павлова стало известно 15 августа. Его нашли застреленным на пороге своего дома. Полиция отрабатывает три версии гибели мэра: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Днем ранее депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк рассказала, что на теле погибшего мэра Кривого Рога Павлова нашли следы избиений. Она, как и многие соратники Павлова, не верит в версию его самоубийства и считает, что мэра Кривого Рога убили.

Сегодня "Кривой Рог сегодня прощается с мэром Павловым.