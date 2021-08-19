Строительство российского газопровода "Северный поток-2", как и сообщалось ранее, могут завершить в день проведения саммита "Крымской платформы" в Киеве - 23 августа. На фоне этой информации цены на газ в Европе начали снижаться.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

В то же время официальный оператор газопроводе пока не подтвердил дату окончание стройки 23 августа. При этом, по информации российского "Газпрома", уже в текущем году по "Северному потоку-2" могут поставить 5,6 миллиарда кубометров газа. После этого заявления газ в Европе резко начал дешеветь - сразу на 5%, до $510 за тысячу кубов.

Днем ранее ложная информация о запуске "Северного потока-2" привела временному падению цен на газ в Европе. Но со временем цена восстановилась.

Напомним, в компании "Nord Stream 2" уже в июле объявили о планах завершить строительство газопровода в конце лета. Кроме того, в будущем по трубопроводу будет транспортироваться водород.

Также сообщалось, что 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по сделке касательно "Северного потока-2".Что это означает для экономики Украины подробно анализировала "Страна".