Представитель движения "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, сообщил, что тем, кто работал в госадминистрациях Афганистана, предложат должности и в новых структурах их правительства.

Об этом пишет "РИА Новости" в четверг, 19 августа.

Напомним, после того, как США заявили о выводе своих войск из Афганистана в стране началась эскалация конфликта официальной власти и талибов. В результате боевики "Талибана" захватили Кабул, а президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани экстренно покинул страну после того как в его дворец ворвались вооруженные люди.

После этого западные страны начали эвакуировать сотрудников своих посольств и в аэропорту Кабула образовался хаос из-за того, что многие афганцы тоже хотели попасть на самолеты и покинуть страну, захваченную талибами. В итоге погибли десятки людей.

"Страна" подробно разбиралась, кто именно из талибов может возглавить Афганистан. Один из кандидатов, 60-летний Хайбатулла Ахундзада, богослов и судья, который приказывал рубить руки.

Между тем, президент Турции Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с Талибаном ради мира в Афганистане и поддерживать страну при любом руководстве.