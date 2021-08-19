Очередной номер французского еженедельного литературно-художественного журнала Charlie Hebdo вышел с карикатурой на "Талибан" и футболиста Месси на обложке.

Ее опубликовали в Twitter издания.

На карикатуре изображены женщины в афганских бурках (в отличие от паранджи покрывает полностью все тело с головой, прорезь есть только для глаз, она затянута сеткой - Ред.). На одеяниях - надпись "Messi 30". Таким образом авторы рисунка отсылают к основным новостным повесткам прошлой недели: захвату Афганистана "Талибаном" и переходе Лионеля Месси во французский клуб ПСЖ (там он станет номером 30 - Ред.).

"Талибан": это хуже, чем мы думали!" - говорится в подписи к карикатуре.

Отметим, что футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" владеет катарский фонд Qatar Sports Investments. При этом Катар часто обвиняют в финансировании исламского терроризма.

Напомним, в прошлом году журнал в Чечне опубликовал карикатуры на Charlie Hebdo, которые удалил Instagram.

Также мы писали о том, что Charlie Hebdo опубликовала на обложке карикатуру с полуголым Эрдоганом, это вызвало возмущение турков.