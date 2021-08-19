В России, где готовятся поменять правила для мигрантов, подготовили законопроект, который запрещает въезд в страну лицам, которые враждебно относятся к русскому языку и России.

Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн, сообщается на сайте "Единой России" в четверг, 19 августа.

По его словам, подготовили документ депутаты от "Единой России". Изменения, продолжил глава Комитета Госдумы РФ, вносятся в федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в части расширения оснований для запрета въезда в страну. При этом, как добавил Хинштейн, Министерство внутренних дел России, как уполномоченный орган, полностью поддерживает данный законопроект.

Согласно законопроекту, предлагается запретить въезд иностранцам и лицам без гражданства, которые:

возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку;





оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы, уничтожают или повреждают воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества;





распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику либо символику;





отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.

Напомним, ранее в России опубликовали законопроект, в котором описаны новые миграционные правила. Все нововведения направлены на ужесточение въезда в РФ и правил контроля за иностранцами на территории страны, которые описаны на 167 странице. В частности, до посещения РФ иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев и делать фото в консульстве. А сразу в день въезда трудовые мигранты и туристы должны будут становиться на миграционный учет. О своем отъезде тоже придется уведомлять МВД.

Также мы рассказывали, что в июне в Госдуму РФ внесли законопроект "О репатриации в Россию", который призван кардинально упростить получение гражданства РФ украинцами. Согласно документу, граждане Беларуси и Украины, которые идентифицируют себя как россиян (русских), смогут не отказываясь от собственного получить гражданство РФ.

Между тем, с 5 августа в Украине отправляют на 14 дней изоляции всех прибывших из России. Это связано с распространением в этой стране опасного вируса-мутанта "Дельта".