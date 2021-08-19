Во время военного парада в Киеве, который пройдет в День независимости Украины 24 августа, примут участие не только тысячи военнослужащих, техника и служебные собаки, но и роботизированные колесные платформы.

Об этом сообщает "Автоцентр".

При этом сами ехать по центральным улицам столицы они не будут, передвижение будет происходить с помощью буксира. Украинцы смогут посмотреть на разные платформы, в том числе и на новую работу "КИП" Синергия - платформу под названием "Охотник", в которой есть боевой модуль.

Эта и другие платформы, которые поучаствуют в параде, уже прошли сравнительные испытания на полигоне "Десна", которые посетил и глава Министерства обороны Украины Андрей Таран.

Напомним, перед Днем Независимости в Киеве проходят репетиции военного парада, во время которых часть центральных улиц столицы перекрывают для автомобильного движения. Во время такой репетиции 18 августа в столице образовались огромные пробки.

Также сообщалось, что празднования Дня Независимости будут происходить не только непосредственно 24 августа, торжества начнутся уже с 22 августа. Подробно о запланированных мероприятиях писала "Страна".